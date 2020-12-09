حوادث مرور.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 85 آخرين بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ24 ساعة عبر عدة ولايات وفاة 8 أشخاص وإصابة 85 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وقامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بتقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت خلال نفس الفترة بـ112 عملية تحسيسية عبر 21 ولاية.

وقامت ذات الوحدات بـ87 عملية تعقيم عبر 19 ولاية (44 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 486 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 78 سيارة إسعاف و45 شاحنة.

بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي.