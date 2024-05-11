حوادث مرور.. 5 قتلى و457 جريح خلال الـ48 ساعة الأخيرة 

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 457 آخرون بجروح على إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد به، بيان للحماية المدنية.

وأشار ذات المصدر الى أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بويرة بوفاة شخص واحد وإصابة عشرة آخرين بجروح.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 5 أشخاص متسممين. بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان المياه بمنزلهم المتواجد ببلدية الخروب.

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