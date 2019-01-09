حوادث مرور.. 6 قتلى و39 جريحا في يوم واحد!

سجلت وحدات الحماية المدنية 2434 تدخل، في الـ24 ساعة الأخيرة، في مناطق مختلفة من الوطن، على إثر تلقي مكالمات استغاثة من المواطنين.

منها 6 حوادث مرور، تسببت في وفاة 6 أشخاص، وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت أثقل حصيلة في ولاية عين الدفلى، بوفاة شخصين في مكان الحادث، وإصابة 10 آخرين.

جاء ذلك على إثر إصطدام بين سيارتين، وشاحنتين وحافلة نقل المسافرين بأولاد مهدي، بلدية الحسينية ولاية عين الدفلى.

من جهة أخرى تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية، لـ13 شخص، أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة.

وشملت هذه التدخلات كل من الجلفة بـ5 أشخاص، وولاية عين الدفلى بـ4 أشخاص، وشخصين بسطيف، وشخص بولاية قالمة وآخر بولاية المسيلة.

الضحايا تم إسعافهم في عين المكان، ليتم تحويلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية، من أجل إخماد حريق بولاية غرداية، وآخر بولاية جيجل، ولم يتم تسجيل أية ضحايا.

وبولاية الجزائر، تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر انهيار سقف من الاسمنت المسلح.

مما أدى إلى إصابة 5 عمال بورشة بناء لعمارة ببلدية الرحمانية، توفي 3 أشخاص منهم، وأصيب 2 آخران بجروح.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، ثم تم تحويلهم إلى مستشفى الدويرة.