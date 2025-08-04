حوادث مرور.. 6 وفيات و251 جريحا في 24 ساعة

توفي 6 أشخاص وأصيب 251 آخرون، إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

أوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المغير بوفاة شخص وإصابة 39 آخرين إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية أم الطيور، دائرة المغير.

وخلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 أوت. سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخص غرقا بشاطئ البحر بولاية عين تموشنت. فيما تمكنت من إنقاذ 640 شخصا من الغرق. وتقديم الإسعافات الأولية لـ 270 شخصا. بالإضافة إلى تحويل 36 شخصا إلى المراكز الصحية.