حوادث وشجار بين مراهقين بالسكاكين في ثاني أيام العيد بالبويرة

إهتزت ولاية البويرة في اليوم الثاني من العيد على وقع جريمة قتل راح ضحيتها مراهق إثر شجار بينه وبين صديقه.

وحسب مصادر النهار فإن الحادثة وقعت إثر شجار بالسكاكين وقع بين الضحية 14سنة وبين الجاني 13 سنة داخل قاعة ألعاب.

حيث تلقى الأول طعنة على مستوى البطن نقل على اثرها الى مستشفى عين بسام.

فيما تلقى الثاني طعنة على مستوى الرقبة ليست خطيرة نقل الى مصلحة الاستعجالات بالهاشمية.

في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة.

وللإشارة فقد عرفت ولاية البويرة حوادث موسفة في ثاني أيام العيد فبعد انفجار قارورة غاز بأحد المنازل بالهاشمية صباح اليوم.

ما خلف إصابة 3 ثلاثة اشخاص، منها إمراة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية.

كما لقي طفل يبلغ من العمر9سنوات من بلدية برج اخريص حتفه عصراليوم بعد ان دهسته سيارةأين توفي في بمستشفى سورالغزلان.