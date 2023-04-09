حوادث.. وفاة 104 أشخاص وجرح 448 آخرين خلال الـ15 يوما من رمضان

كشف الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني عن تسجيل 316 حادث مرور. على مستوى إقليم اختصاص الدرك الوطني، منذ بداية رمضان. ما خلف هلاك 104 أشخاص وإصابة 448 آخرين بجروح مختلفة.

كما أكد بوشحيط للإذاعة الجزائرية، هلاك 13 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. و أضاف الرائد بوشحيط قائلا، “لو نقارن هذه الحصيلة بنفس الفترة من رمضان 2022 نلاحظ أن نسبة الحوادث قد ارتفعت بـ 87 حادث. و18 حالة وفاة و84 جريح. مشيرا إلى تسطير برنامج خاص بشهر رمضان يتضمن نشر العديد من الدوريات و النقاط الثابتة. على مستوى شبكات الطرقات من اجل مراقبة حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضح بوشحيط، أنه خلال الساعات القليلة التي تسبق موعد الإفطار يتم الرفع من وتيرة عمل دوريات المراقبة. و تكثيفها من اجل محاربة مختلف المناورات و السلوكات السلبية التي يقوم بها السائقون.

في حين، تابع الرائد في الدرك الوطني “تم إسداء تعليمات الى الوحدات العملياتية من أجل الصرامة في تطبيق القانون بمعاقبة المخالفين. إضافة إلى عدم التسامح معهم.

كما انتهى بوشحيط بالحديث عن الحملات التحسيسية التي انطلقت في الـ 21 مارس الفارط و تدوم الى غاية نهاية شهر رمضان. مؤكدا وضع برنامج خاص بعيد الفطر من اجل تأمين العائلات في هذه المناسبة.