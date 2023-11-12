قناة النهار حوادث و إزدحام مرور خانق و طريق مهدد بالإنهيار بواد أوشايح بقلم قناة النهار نشر في 12 نوفمبر 2023 - 23:04 الجزائر شارك غرِّد أرسل 44 0 رابط دائم : https://nhar.tv/GuEou الجزائر اقرأ أيضا بلا زعاف : عقدة المرأة الماكثة بالبيت قناة النهار 10 نوفمبر صريح جدا : واش من كلمة توجع قالوهالك و ما نسيتهاش ؟ قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا : شكون هو أخطر إنسان في نظر الجزائريين..؟ قناة النهار 30 أكتوبر طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم قناة النهار 29 أكتوبر تقليص الـTVA على انتاج الدواجن..قرار يعيد النشاط بأكثر حيوية للشعبة قناة النهار 28 أكتوبر سوق البيض..مواطن ساوموه في سيارة 505 بـ 120 مليون سنتيم وماحبش يبيع قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: شاهد الكوارث في سكنات عدل بقالمة قناة النهار 29 أكتوبر بعد الكشف عن أسعار السيارات الجديدة .. حملة عبر الفايسبوك لمقاطعة شراء السيارات المستعملة قناة النهار 12 نوفمبر رئيس الجمهورية : أين هي العدالة في العالم..و أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ؟ قناة النهار 06 نوفمبر الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف..هذه هي الشروط قناة النهار 05 نوفمبر