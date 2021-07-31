قناة النهار نشوب حريق في غابة “بوركوت” بتلمسان بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2021 - 13:52 حوادث شارك غرِّد 70 0 نشوب حريق في غابة “بوركوت” بتلمسان..التفاصيل بالفيديو رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966870 اقرأ أيضا تساؤلات: شبيبة القبائل تخسر النهائي القاري .. أندية الجزائر .. ضربة حظ أم غياب تخطيط قناة النهار 11 جويلية لجان قرى بلدية تينبذار يباشرون حملة واسعة لمساعدة عائلة الطفل انس للعلاج قناة النهار 19 جويلية النهار ترندينغ: دراج جزائري يتعرض للعنصرية في أولمبياد طوكيو وحملة تضامنية لأبناء أم البواقي قناة النهار 30 جويلية مرا ونص / فازية .. "أنقذت أكثر من 100 غريق" ..ترقبوها قناة النهار 23 جويلية