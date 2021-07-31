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قناة النهار

نشوب حريق في غابة “بوركوت” بتلمسان

بقلم قناة النهار
نشوب حريق في غابة “بوركوت” بتلمسان
حوادث
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نشوب حريق في غابة “بوركوت” بتلمسان..التفاصيل بالفيديو

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966870
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