حوار مؤثر بين مورغان فريمان والبطل غانم داخل خيمة العرب

لفت الشاب القطري غانم المفتاح أنظار العالم في حفل افتتاح كأس العالم قطر، بحواره مع الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان. وهذا على أرض ملعب البيت، حيث استهل المفتاح الحفل بتلاوة آية قرآنية.

كما أظهر فيديو بثته قنوات “بي إن سبورت” الرياضية في بداية افتتاح البطولة، الممثل العالمي وهو يمشي على منصة تفاعلية. ويقترب من الشاب الملهم الذي بدأ بمخاطبة الجمهور مرحباً بضيف قطر الذي جلس إلى جانبه.

حيث قال مورغان إنه يسمع هذا النداء لأول مرة -يقصد الآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ * إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير”. وقال: “عوضاً أن نبحث عن طريق مغاير تخلينا عن الطريق وسلكنا غيره”.

كما أضاف: “يبدو أن العالم أكثر تباعداً وانقساماً”. متسائلاً: “كيف يمكن أن تجتمع عدة دول وثقافات إذا كان لكل منها طريقته الخاصة”. وعلق المفتاح: “نحن نشأنا على هذه الأرض شعوباً وقبائل لكي نتوحد”.

فرد عليه مورغان: “أرى الآن أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.. كيف يمكن أن نديم التوافق أكثر وأكثر”. فأجابه الشاب القطري: “بالتسامح والاحترام يمكن أن نحيا معاً تحت سقف واحد”.

كما أضاف سفير النوايا الحسنة القطري أن بيت الشعر هو خيمة البدوي التي وضعت لتكون بيتاً للجميع “وعندما ندعوك إلى هنا يكون بيتك ونجتمع هنا كقبيلة واحدة”، وتابع: “الأرض هي الخيمة التي نعيش فيها جميعاً”.

وتوجه غانم المفتاح إلى مورغان الذي وقف ليقول له: “أنت مرحب بك في هذه الخيمة والكل مرحب به”.