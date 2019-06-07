حواسي: “بلوغنا نهائي كأس الجمهورية ليس صدفة”

أكد رئيس شبيبة بجاية حواسي بلقاسم، أن بلوغهم نهائي الكأس، لم يكن صدفة، مبديا أمله في إنهاء المشوار بإحراز الكأس.

وصرح حواسي بلقاسم، للإذاعة الوطنية ” بلوغ نهائي كأس الجمهورية شرف بالسنبة لنا، وهذا دليل على الجهود التي بذلناها طيلة الموسم”.

وأضاف: “بلوغ النهائي لم يكن صدفة، أقصينا أندية كبيرة في الأدورا السابقة على غرار، وفاق سطيف، نادي بارادو، وجمعية عين مليلة”.

وتابع حواسي: “النهائي لا يعترف بالقسم الأول أو الثاني، وإرادة اللاعبين هي من تصنع الفارق في مثل هذه المواعيد”.

وأردف: “أجرينا تحصيراتنا ببن عكنون بالعاصمة، والآن الفريق متواجد بالبليدة، لوضع آخر الروتوشات على التشكيلة”.

وختم حواسي بلقاسم: “نتمنى إسعاد أنصارنا بإحراز ثاني كأس في تاريخ النادي، وإهدائها لأنصارنا ولكل منطقة القبائل”.