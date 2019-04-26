حواسي: “تم اختيار الأندية التي تصعد للمحترف الأول قبل بداية الموسم”

الرياضة
  • -
  • 0
حواسي: “تم اختيار الأندية التي تصعد للمحترف الأول قبل بداية الموسم”
بقلم كريم.تيغرمت

ندّد رئيس شبيبة بجاية، حواسي بلقاسم، بالتلاعبات التي يشهدها المحترف الثاني، مؤكدا أنّ الأندية التي تلعب الصعود يتم اختيارها مسبقا.

وصرح بلقاسم حواسي، للإذاعة الوطنية: “الأندية الثلاثة التي ستصعد للقسم المحترف الأول، تم تحديدها قبل بداية الموسم”.

وأضاف: “ناديين من الذين تم اختيارهم للصعود هذا الموسم، يتواجدان في المراكز الأولى، باستثناء نادي مقرة الذي أخلط حسابات البعض”.

وتابع: “بالنظر لما يحدث في مباريات المحترف الثاني، نتأكد بأن الصعود لا يلعب فوق الميدان، ويجب التغيير في كرة القدم الجزائرية وتنظيف المحيط”.

وأردف حواسي: “فريقنا وبكل تواضع لا يستحق التواجد في القسم الثاني، بدليل أننا أقصينا ثلاثة أندية من المحترف الأول في كأس الجمهورية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com