حوالي 10 آلاف أستاذ متقاعد إلى غاية 31 أوت القادم

انتهت وزارة التريبة الوطنية بالتنسيق مع صندوق التقاعد، من إحصاء عدد الأساتذة الذين يصلون إلى سن التقاعد يوم 31 أوت القادم، وتحويل مناصبهم إلى مناصب شاغرة.

وحسب مصدر مسؤول من صندوق التقاعد على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في تصريح خص به “النهار اون لاين”، فإن عدد الملفات التي استقبلها الصندوق وصلت إلى 9847 موظف في قطاع التربية.

وأضاف ذات المتحدث، فإن 70 بالمائة من الملفات أساتذة و30 بالمائة يتوزعون بين مفتشين مركزيين ومدراء إضافة إلى مشرفي التربية ونظار.

وقد تأكد الصندوق من بلوغهم السن القانونية واستيفاء الشروط الضرورية.

ومن بين الملفات التي تم معالجتها ما تعلق بالأساتذة المنتمين للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”.

وسيتم إحالتهم على التقاعد، بداية من 31 أوت القادم ، ويتعلق الأمر بالذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة.

من جهة أخرى رفضت وزارة التربية الوطنية، الملفات الخاصة بالتقاعد المسبق أين استقبل الصندوق أكثر من 5 آلاف ملف خاص بالتقاعد المسبق.

ويتعلق الأمر بالموظفين أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصلت أعمارهن إلى 45 سنة، مقابل 15 سنة خدمة.

وجاء هذا بناء على تعليمة تم توجيهها إلى مديريات التربية الـ50 الموزعين عبر التراب الوطني.