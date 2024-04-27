حوالي 20 مليون شهريا.. فتح منح للدراسة في فرنسا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها عروض لمنح دراسية في فرنسا، لطلاب الماستر 2 المستوفيين للشروط اللازمة لمواصلة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي الفرنسية.

وحسب مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيستفيد 25 طالبا من هذه المنح، في حين أن تقديم الطلبات مفتوحة إلى غاية 16 ماي 2024 عند منتصف الليل.

ومن جهته، أوضح المعهد الفرنسي بالجزائر، أن هذه المنح تدخل في إطار النسخة السادسة من برنامج منحة France Excellence IFA.

وسيحصل الطلبة على منحة قدرها 860 أورو صافيًا شهريًا على مدار 12 شهرًا. كما سيستفيدون من تأشيرة مجانية. ودعم رحلة العودة بين الجزائر وفرنسا. وكذا تغطية التأمين الصحي.

هذا وتُقدم المنحة لمدة عام دراسي واحد، والأمر متروك للطالب لتوفير الوسائل المالية اللازمة لإحتمال إستمرار دراسته في فرنسا بعد الفترة التي تغطيها المنحة.