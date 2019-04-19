حوالي 3 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب ظروف العمل

كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أنه يموت كل عام 2.78 مليون شخص بسبب وظائفهم،فيما يتعرض أكثر من 374 مليون شخص

للإصابة أوالمرض من خلال الحوادث المرتبطة بالعمل، وتشير التقديرات في التقرير البناء على 100 عام من الخبرة إلى أن أيام العمل الضائعة

لأسباب متعلقة بالصحة والسلامة المهنية تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتصل في بعض البلدان إلى 6%”.

ولفت التقرير إلى أن التغييرات في ممارسات العمل والديموغرافيا والتكنولوجيا والبيئة تؤدي إلى خلق مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية

وتشمل التحديات المتزايدة بحسب التقرير، المخاطر النفسية والاجتماعية والإجهاد المرتبط بالعمل والأمراض غير المعدية خاصة أمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي والسرطانات.