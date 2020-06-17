حوالي 5 آلاف إصابة بـ”كورونا” في السعودية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس “كورونا” منذ انتشار الوباء في البلاد بحوالي 5000 حالة مؤكّدة.

وأكدت الوزارة في بيانها بأنها سجلت 4919 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 141234 إصابة، وهي أكبر حصيلة يومية سجلت إلى حدّ الآن في العالم العربي.

مضيفة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 48481 حالة، بينها 1859 مصاب في حالة حرجة، فيما توفي 39 مريضا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1091 وفاة.

وقد عرفت العاصمة “الرياض” تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات، حيث سجلت لوحدها 2371 إصابة مقابل 1629 حالة أمس.

وفيما يخص الحالات المتعافية، فقد استشفى 2122 مصاب بالعدوى، ليبلغ إجمالي المتعافين 91662 شخص منذ بداية الجائحة في المملكة.