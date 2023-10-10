حوالي 60 قاض يلتحق بالمحكمة العليا

التحق بالمحكمة العليا بالعاصمة تشكيلة قضائية جديدة تضم حوالي 60 قاضٍ من رؤساء مجالس ونواب عامين. بالإضافة الى مستشارين ورؤساء غرف من المجالس عبر ربوع الوطن، أنهيت مهامهم مؤخرا خلال الحركة الاخيرة. التي مست النواب العامون ورؤساء المجالس شهر أوت 2023 المنصرم طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه. وكذا المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

بحيث شملت الحركة تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين.

وفي ذات السياق اجتمع يوم امس الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. الطاهر ماموني لدراسة ملفات الطعون والتظلمات. التي رفعها القضاة بموجوب الحركة القضائية الأخيرة في سلك القضاء.

وخلال إجتماع المجلس تم النظر في حوالي 400 طعن. تم قبول منها 120طعن فقط لدراسته والنظر فيه ، وخلال مداولة المجلس تم قبول 31 طعن لحالات محددة. أغلبها يتعلق بحالات إجتماعية مرضية. أما الطعون الأخرى لم يتم الاخذ بها للدراسة كونها ليس لها علاقة بالحركة القضائية الأخيرة

والجدير بالذكر فإنه في اطار الحركة القضائية المنصرمة تم ترقية قضاة من ذوي الكفاءات إلى مصاف نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية. فيما سيتم تحويل عدد آخر من المجالس التي يزاولون بها مهاما حاليا إلى مجالس قضائية أخرى. مع إنهاء مهام وإحالة على التقاعد للعديد من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

تقارير مفصلة

وذلك بناءً على التقارير المفصلة عن الأداء القضائي في مختلف المرافق القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني. والتي تم رفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل. التي سبق لها وأن أوفدت مفتشيها إلى كل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خلال شهري ماي وجوان الماضيين. وبموجبها اطلعوا عن قرب خلال عمليات تفتيشهم عن الأداء القضائي للقضاة. والفصل في ملفات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.

كما وبناءً على عمليات التفتيش التي عملت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل من خلال دوريات مفتشيها عبر مختلف المرافق القضائية. سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، تمت عملية التقييم التي تعدّ من القواعد الأساسية. التي تتم من خلالها عمليات الترقية في سلك القضاة وتبوئهم مناصب المسؤولية. أو التخلي عن خدماتهم من خلال إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد بالنسبة لأولائك. الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.