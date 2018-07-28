حوالي 75 % من حاملي البكالوريا أتموا عملية التسجيل

قام حوالي 75 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، بعملية التسجيل الجامعي الأولي، التي انطلقت منذ افتتاح الأرضية الالكترونية يوم الخميس الماضي.

وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

وأكد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الجامعية الأولية للمتحصلين على شهادة البكالوريا .

تستمر إلى غاية منتصف الليل اليوم السبت وفق الآجال المحددة.

مؤكّدا أنه “من بين 391 276 ناجح في امتحان شهادة البكالوريا، قام 908 205 طالب جديد بالتسجيل في الأرضية الوطنية.

أي بنسبة تقدر بـ 50.74 بالمائة”.

أما عن العدد الإجمالي للطّلبة الجدد الذين دخلوا إلى الأرضية الوطنية، فيقدّر بـ “973 257 طالب يمثلون نسبة 93.34 بالمائة”.

ويتضمن هذا العدد الطلبة المسجلين وغير المسجلين.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الطلبة الذين لم يسجلوا أنفسهم بإمكانهم القيام بهذه العملية في الساعات القليلة المتبقية قبل غلق الأرضية الالكترونية”.

كما يمكن للطلبة الذين فوتوا فرصة التسجيل بعد انتهاء المهلة، أن يقوموا بالتسجيل خلال عملية التأكيد التي تلي عملية التسجيلات الأولية.

وتدوم فترتها يومي الأحد والاثنين”.

أما بالنسبة لعملية اختيار الشعب، فيستم “منح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يقوموا بالاختيار، وذلك قبل انطلاق عملية التوجيه.

يشار إلى أنّ، آخرأجل للتّسجيلات النهائية سيكون في 16 سبتمبر المقبل.