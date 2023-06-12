حوت يُثير الرعب في مصر ومسؤول يكشف التفاصيل

أثار حوت ضخم نافق بغاطس البحر المتوسط في نطاق المحافظة بمصر، خوفا وقلقا لدى المواطنين، حيث ظنوا أنه قرش.

وانتشر مقطع فيديو، في مصر، يتحدث عن ظهور قرش بغاطس البحر المتوسط نطاق المحافظة، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وسط قلق المواطنين.

وكشف الدكتور، حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، عن أن الفيديو المتداول لحوت وليس لقرش. وأكد أنه متحلل ونافق منذ فترة.

موضحا أنه يجري الآن التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج الحوت من مياه البحر المتوسط، لمعرفة النوع والطبيعة البيئية، وأسباب الموت.

هذا وأثارت حادثة إلتهام قرش لسائح روسي بالغردقة في مصر قبل أيام، رعبا وقلقا لدى المواطنين. خصوصا مع الطريقة المؤلمة لموت الضحية على بعد أمتار من الشاطئ ووسط أنظار المصطافين.