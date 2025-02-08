حوحو :”أشكر اللاعبين على الحرارة رغم الفشل في التتويج “

شكر المدرب المساعد في شباب بلوزداد سمير حوحو لاعبيه على الروح القتالية الذي أبدوها في نهائي الكأس المتتازة امام الغريم مولودية الجزائر رغم الخسارة.

وقال سمير حوحو في تصريح له للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الاولمبي “حضرنا مباراة في القمة، صحيح أننا قدمنا شوط أول سيء بعض الشيء و تلقينا هدفين، في الشوط الثاني عرفنا كيفية رد الاعتبار لنا و اللاعبون عرفوا كيفية العودة بقوة”.

كما أضاف حوحو “أقول لفريق مولودية الجزائر ألف مبروك لكم”.

وكان سمير حوحو قد قاد تشكيلة الفريق البلوزدادي بطريقته الخاصة رغم الحضور الرمزي للمدرب الجديد للفريق الألماني راموفيتش.

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