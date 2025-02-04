حوحو: “توقعت طريقة لعب مولودية وهران بحكم معرفتي بعمراني”

أكد المدرب المؤقت لشباب بلوزداد، سمير حوحو، بأنه توقع طريقة لعب فريق مولودية وهران، الذي يقوده حاليا المدرب السابق للشباب عبد القادر عمراني.

وحقق شباب بلوزداد، أمس الاثنين، فوزا رائعا بنتيجة 1-2، على مولودية وهران. ضمن تسوية الجولة الـ 14، سمح للفريق بإنهاء مرحلة الذهاب في وصافة الترتيب. وعلى بعد نقطتين من البطل الشتوي، مولودية الجزائر.

وسُئل حوحو، إن كان قد وضع خطة للفوز على “الحمراوة” بحكم معرفته بالمدرب عمراني. ورد: “بطبيعة الحال أخذنا هذه النقطة بعين الاعتبار. وكنت أعلم طريقة لعب المنافس نوعا ما. بالنظر إلى معرفتي لعمراني، الذي أحييه بالمناسبة”.

في المقابل، أكد المدرب المؤقت لـ”السياسي” بأن فريقه كان مجبرا على تحقيق نتيجة ايجابية في وهران، من أجل تعويض الهزيمة الأخيرة أمام شباب قسنطينة.

وختم حوحو: “كنا أكثر تنظيما وفزنا بجميع الصراعات. الأمر الذي سمح لنا بالسطرة وكنا فعالين أمام المرمى، وسجلنا هدفين وحققنا الفوز، رغم العودة القوية للمنافس في آخر دقائق اللقاء.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور