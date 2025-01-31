حوحو: “كانت تنقصنا الإرادة والروح القتالية أمام شباب قسنطينة”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، سمير حوحو، بأن فريقه قدم أسوأ آداء لنا هذا الموسم، خلال مباراة الأمس أمام شباب قسنطينة، والتي انتهت بفوز هذا الأخير.

وصرح سمير حوح، اليوم الجدمعة للإذاعة الوطنية: “قدمنا أسوأ أداء لنا هذا الموسم خلال مباراتنا أمام شباب قسنطينة”

كما أوضح: “كانت تنقصنا الإرادة، والروح القتالية فوق الميدان، وافتقدنا خدمات أربعة أساسيين، ما أثر على طريقة لعبنا، خاصة أن البدلاء لم يقدموا المستوى المطلوب”.

وختم المدرب المؤقت لشباب بلوزداد، سمير حوحو: “الفريق الأفضل هو من فاز في هذا اللقاء، ونعتذر لأنصارنا على الهزيمة”.