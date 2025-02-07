حوحو: “كأس السوبر من أهداف فريقنا وسنلعب النهائي للتتويج باللقب”

أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد، سمير حوحو، عزمه رفقة فريقه على التتويج بكأس السوبر، مؤكدا بأن ذلك يعدّ من أهدافهم هذا الموسم.

وصرّح حوحو، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “نهائي السوبر سيكون داربي، وبكل صراحة ليست مباراة عادية، ولها خصوصيتها”.

وأضاف: “ركزنا في تحضيراتنا على الجانب الذهني أكثر من البدني. بالنظر للمباريات المتتالية التي خضناها مؤخرا”.

وأردف مساعد مدرب الشباب: “شباب بلوزداد فريق كبير يلعب على جميع الجبهات، وكأس السوبر يعدُّ من أهدافنا”.

وتابع سمير حوحو: “سنلعب مباراة نهائي السوبر من أجل الفوز بها. وهذا الأمر يدركه اللاعبون ونتمنى أن نكون في الموعد يوم المباراة لتحقيق هدف من أهدافنا”.