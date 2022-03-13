حورية فرغلي بتصريح صادم: أعيش مع الأشباح!

صدمت الممثلة المصرية حورية فرغلي، جمهورها، بكشفها عن وجود مخلوقات من العالم الآخر في منزلها.

وقالت فرغلي، خلال لقائها مع الإعلامية “أسما إبراهيم”، في برنامج “حبر سري”: “أرى الأشباح بمنزلي بشكل دائم ويمازحونني كثيرًا. ويفتحون الأبواب ويطبلون عليها، وما شابه”.

وأضافت فرغلي: “دايما بشوف البنت قاعدة على السفرة وشعرها زي شعري كده كاريه، وهي صغيرة كده. والولد لابس شورت وتقريبا هما الإثنين في نفس السن، وصغيرين. بس شكلهم لطيف جدا وكيوت كده شعرهم أسود وشبهنا كده”.

كما تحدثت حورية فرغلي عن بعض الأشياء الغريبة التي كانت تراها قائلة: “فيه فترة من الفترات كنت بسمع وأنا في السرير صوت كأن حد بيتنفس بصوت عالي. فكذا يوم وأول يوم قولت بيتهيأ لي وبعد كده قولت لافتح الشباك لقيت بومتين بيض واقفين عند الشباك. وأنا في الزمالك ومعرفش جاو منين دول بس بقالهم فترة مش بييجوا”.

ولرؤية الخيالات بصفة عامة تفسر علمي، فهناك من يشعر بخطوات مخيفة، أو شخصيات باهتة، أو يظن بالمراقبة. وكلها علامات مقلقة غير إنها مألوفة لكل من شعر بمثل هذه الظواهر. ويُخيل للبعض وجود من يسكن منازلهم من العالم الآخر ويتعامل أغلبهم مع ذلك كأنها حقيقة.

كما أوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـموقع “مصراوي”، أن رؤية البعض للأشباح والخيالات يرجع لعدة أسباب. بعضها مرض عضوي ووجود قصور في وظائف المخ. ويتم تشخيصه بعمل أشعة مقطعية على المخ وعرضها على المختص.

كما أضاف الدكتور: “أيضاً هناك أسباب نفسية ترجع نتيجة لتعرض الشخص لضغوطات. وشعور بعدم الراحة وعدم الرضا والحاجة للعاطفة. وبالمتابعة مع الطبيب النفسي تتلاشى تلك الهلاوس البصرية تدريجيا”.

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