حورية فرغلي تستأصل الرحم خوفا من السرطان!

خضعت الممثلة المصرية حورية فرغلي، لعملية جراحية استئصلت خلالها الرحم بشكل كامل.

وحسب مواقع إخبارية فنية، فإن فرغلي قامت بإستئصال الرحم، تخوفا من تعرضها للإصابة بمرض السرطان بناء على نصيحة الأطباء.

وأجرت فرغلي العملية قبل شهر تقريبا، أي في جوان المنصرم، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صحف مصرية عديدة، بعد أن قضت فترة طويلة تعاني من المرض.

وكانت الفنانة المصرية قد أجرت في وقت سابق العديد من العمليات لاستئصال ورم في الرحم، قبل أن تجرى الجراحة الأخيرة بشكل كامل.

وأكد مدير أعمالها أن حالتها الصحية مستقرة حاليا، وتستعد في الفترة المقبلة إلى مباشرة أعمالها السينمائية بصورة طبيعية.

وعادت الفنانة إلى مصر مؤخرا من أبوظبي عقب تصوير مشاهدها في فيلم جديد يتم تصويره هناك.