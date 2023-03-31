حورية فرغلي تعيش حالة نفسية سيئة

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي في إحدى لقاءاتها الإعلامية إن أصعب اللحظات التي مرت بها. عندما نظرت للمرآة بعد إفاقتها من العملية الجراحية. ومنذ ذلك الحين وهي قررت ألا تنظر للمرآة مرة أخرى.

وأضافت حورية فرغلي قائلة: في السابق كنت ملكة جمال وحاليًا يصفني الناس بـ المشوهة.

ونفت الفنانة حورية فرغلي شائعة زواجها وإنجابها، قائلة: أنا لست متزوجة ولا أنوي ذلك، فلا أحد يريد أن يتزوج أحد ويفشل.

وأعربت الفنانة حورية فرغلي عن تطلعها وأملها في تقديم جزء ثالث من مسلسل ساحرة الجنوب. الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزئين السابقين0 خاصة وأنها تحب مثل تلك النوعية من الأعمال.

وعلى الرغم من أن هناك أحداث غريبة عقبت هذا العمل، حيث عثرت في بيتها على ورق “زبدة” مكتوب عليه. “حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش، ويقف زواجها وخلفتها ورزقها”.. ورغم أنها عانت كثيرًا وأجرت نحو 27 عملية تقريبًا في 8 سنوات، إلا أنها تتطلع إلى العمل من جديد وبشغف كبير.

كما أعربت عن استيائها الشديد من إدارة القناة المنتجة لمسلسل “ساحرة الجنوب”. والتي قامت بحذف العمل من على منصة شاهد رغم النجاح الكبير الذي حققه.

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