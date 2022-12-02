حورية فرغلي تكشف إختفاء عظم قفصها الصدري!

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن اختفاء جزء كبير من عظام قفصها الصدري، بسبب العمليات التي خضعت لها في أنفها.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات لـ القاهرة 24: “خلاص ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري. والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، ولسه فاضل لي عملية واحدة في شيكاغو. لكن أنا راضية حاليًا بشكلي. ووصلت لحالة من الصفاء، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة”.

وأضافت فرغلي: “محدش بيكلمني زي الأول، لكن رانيا محمود ياسين معايا على طول. وصفية العمري ونبيلة عبيد ولطيفة ومادلين طبر كانوا بيكلموني أول ما رجعت من أمريكا، لكنهم انشغلوا ومابقاش عليا إقبال في الشغل”.