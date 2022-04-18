حول امتحاني البيام والبكالوريا..بلعابد يُسدي تعليمات لمديري التربية بالولايات المستحدثة

أسدى وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، تعليمات لمديري التربية بالولايات الـ 10 المستحدثة حول امتحاني البيام والبكالوريا.

وفي بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد أشرف بلعابد، أمس الأحد بالديوان الفرعي للامتحانات والمسابقات، بالقبة، على افتتاح الأيام التكوينية لمديري التربية للولايات المنشأة حديثا.

وهذا تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من 6 إلى 8 جوان 2022، وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من 12 إلى 16 جوان 2022.

و الوقوف على الوضعية العامة لهذه الولايات وجاهزيتها، خاصة وأن هذه المديريات العشر الجديدة ستكون لها الاستقلالية عن الولايات الأم من حيث الميزانية والتسيير ومن حيث التنظيم والتأطير والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية.

وفي هذا السياق قدّم الوزير، مجموعة من التوجيهات والتوصيات والتعليمات للسادة مديري التربية المعنيّين، الواجب عليهم اتباعها لضمان إجراء هذين الامتحانين المدرسيين الوطنيين بالصرامة والدقة والتمكّن اللازم.

والوقوف على كل التفاصيل المرتبطة بها في جزئياتها، لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية قصوى.

كما استمع الوزير بالمناسبة، للعروض التي قدّمها مديرو التربية من حيث عدد المترشحين بالنسبة للامتحانين وعدد مراكز الإجراء وغيرها من الأمور ذات الصلة بالموضوع.

بالمقابل، اغتنم الوزير، فرصة حضور مديري التربية لذات الولايات، للأمر بعقد جلسة عمل مع مديري الإدارة المركزية تحت رئاسة المفتش العام للوزارة، للتطرّق إلى كل القضايا التي تخص تسيير هذه الولايات في كل الجوانب.

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