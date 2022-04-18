حول امتحاني البيام والبكالوريا..بلعابد يُسدي تعليمات لمديري التربية بالولايات المستحدثة
أسدى وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، تعليمات لمديري التربية بالولايات الـ 10 المستحدثة حول امتحاني البيام والبكالوريا.
وفي بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد أشرف بلعابد، أمس الأحد بالديوان الفرعي للامتحانات والمسابقات، بالقبة، على افتتاح الأيام التكوينية لمديري التربية للولايات المنشأة حديثا.
وهذا تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من 6 إلى 8 جوان 2022، وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من 12 إلى 16 جوان 2022.
و الوقوف على الوضعية العامة لهذه الولايات وجاهزيتها، خاصة وأن هذه المديريات العشر الجديدة ستكون لها الاستقلالية عن الولايات الأم من حيث الميزانية والتسيير ومن حيث التنظيم والتأطير والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية.
وفي هذا السياق قدّم الوزير، مجموعة من التوجيهات والتوصيات والتعليمات للسادة مديري التربية المعنيّين، الواجب عليهم اتباعها لضمان إجراء هذين الامتحانين المدرسيين الوطنيين بالصرامة والدقة والتمكّن اللازم.
والوقوف على كل التفاصيل المرتبطة بها في جزئياتها، لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية قصوى.
كما استمع الوزير بالمناسبة، للعروض التي قدّمها مديرو التربية من حيث عدد المترشحين بالنسبة للامتحانين وعدد مراكز الإجراء وغيرها من الأمور ذات الصلة بالموضوع.
بالمقابل، اغتنم الوزير، فرصة حضور مديري التربية لذات الولايات، للأمر بعقد جلسة عمل مع مديري الإدارة المركزية تحت رئاسة المفتش العام للوزارة، للتطرّق إلى كل القضايا التي تخص تسيير هذه الولايات في كل الجوانب.
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بلعابد: سنجعل المدرسة إطارا للتربية والايقاظ الفكري للتلاميذ
بلعابد: سنجعل المدرسة إطارا للتربية والايقاظ الفكري للتلاميذ
كما قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن قطاعه سيعمل على تعزيز ديمقراطية التعليم وتعميمه. لتوفير فرص النجاح لأكبر عدد ضمن منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة والقيم التربوية والأخلاق.
مما يجعل المدرسة اطارا للتربية والايقاظ الفكري للتلاميذ، وهو ما يدخل في الإلتزام الـ37، من إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أورد وزير التربية، في اجتماع بالبرلمان، لتقديم عرض حول قطاعه، إن وزارة التربية تعمل على استرجاع ثقة المجتمع في مدرسته. كما تعمل على الحصول على النوعية المطلوبة ولأجل ذلك سطرت وزارة التربية برنامجا ترتكز على 5 محاور وهي:
اصلاح البيداغوجيا، بالإضافة إلى اصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه، وتحسين جودة التأطير. وتحسين حوكمة المنظومة التربوية، ودعم التمدرس.
وفيما يخص اصلاح البيداغوجيا، أوضح الوزير، أن ذلك سيتم من خلال ادخال برامج تربوية. لإضفاء جودة أكبر على التعلمات، خاصة في الطور الابتدائي. ويأتي ذلك، لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات قابلة للتحويل في وضعيات حياتية وتنويعها.
ولأجل ذلك، يضيف الوزير، تم تنصيب في الـ7 نوفمبر الماضي، المجلس الوطني للبرامج. وتم تعزيز تشكيلته بالموارد البشرية من خبرات متخصصة للسهر على توفير السند العلمي للبرامج التعليمية.
كما يسهر المجلس، على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية والسهر على ترقية الفروع العلمية والرياضيات والتقني رياضي والإعلام الآلي.
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