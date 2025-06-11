حول كتابها “الكسكس جذور وألوان”.. ندوة صُحفية للكاتبة ياسمينة سلام

تعقد، غدا الخميس، الكاتبة ياسمينة سلام ندوة صُحفية، حول آخر مؤلفاتها “الكسكس - جذور وألوان الجزائر”. الصادر عن منشورات ANEP، والذي تم ترشيحه لنهائيات المسابقة العالمية Gourmand World Cookbook 2025 Awards في فئة ثقافة الطهي.

وسيكون هذا اللقاء الإعلامي يوم الخميس 12 جوان بقصر الثقافة مفدي زكرياء على الساعة 12:00 زوالا. بحضور وزير الثقافة زهير بللو، دعماً السفيرة الطبخ الجزائري سلام عشية مغادرتها نحو العاصمة البرتغالية لشبونة. لحضور النهائيات الكبرى للمسابقة الدولية.

وخلال هذا اللقاء، ستتحدث الكاتبة عن رحلتها الممتعة في تأليف هذا العمل التراثي. الذي يسلّط الضوء على الكسكس كطبق غني ومتنوع متوارث عبر الأجيال. باعتبارها مهندسة زراعية وكاتبة متحصلة على عدة جوائز، تمثل السيدة ياسمينة سلام وبامتياز فن الطهي والتراث الجزائريين. كما تساهم بشكل فعال في تعزيز الهوية الوطنية على الصعيد العالمي.

الدعوة مفتوحة لجميع وسائل الاعلام.