الرقم السري :

136196

طموحه بنت الحلال تعينه على حياة أفضل

على بركة الله نبدأ عروضنا لرجال من العاصمة اختاروا خدماتنا من أجل الظفر بخير متاع في الحياة. والبداية تكون مع شاب يبلغ من العمر 37 سنة، من نبرة صوته لمسنا الطموح والمثابرة. حقق ما يربو إليه من خلال عمله البسيط، يتمتع بقدر كبير من المسؤولية. لأن يدرك قيمة المرأة ويرى أنّ الرجل هو سبب سعادتها إن هو أدرك كيفية الحفاظ عليها.

يتمنى صاحب العرض الارتباط على سنة سيد الخلق، إلى جانب شابة طيبة القلب. تكون من العاصمة والولايا المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 30 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج. وأكثر ما يتمناه أن تكون ماكثة في البيت، ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

136197

حياة الأميرات سأهديك إياها فلا تترددي في الاتصال

فرصة جميلة اليوم أريد أن أغتنمها وأسعى في الخير والله المستعان على أمري. فأنا عاصمي مضى من عمري 48 عام، كما أمارس التجارة ولدي سكن خاص، حيث مررت بتجربة فاشلة، ليس لدي أولاد. أريد اليوم لأن أكون في مصاف المتوجين بالزوجة الصالحة، إنسانة صادقة حتى تكون سندي وتضع يدها في يدي. ونواصل المشوار على الحلوة والمر، أفضلها من العاصمة وما جاورها نظرا لقرب المنطقة، سنها لا يتعدى 45 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة، فالمسألة تحتاج التفاهم فقط بيننا. وأقبلها أرملة أو ومطلقة المهم عندي أن تكون سيدة متخلقة، وحتى إن كان لديها أولاد سأكون سندها في تربيتهم.

الرقم السري :

136198

حلمه بسيط.. زوجة ذات دين وأخلاق

كانت مكالمة جميلة جدا، أعرب فيها عاصمي عن رغبته في الحلال، والارتباط في القريب بزوجة صاحبة خصال طيبة. حتى تعاشره بالمعروف وتحبه حبا يأسر القلوب، هو رجل في غاية الاحترام، كما يقول أنه عاش تجربة زواج أشبعته المر. لكنه لم يفقد الأمل ولا يزال يبحث عن راحة البالي التي يعرف أنه لن يجدها في هذه الحياة إلا إلى جانب رفيقة العمر. هو رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة.

يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد لأن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

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