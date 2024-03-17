حياة الجزائر تطلق قافلة “الفرحة تست” مع جمعية سيدرا

أطلقت “حياة الجزائر”، إحدى فروع شركة حياة، الرائدة عالميا في مجال السلع الاستهلاكية، اليوم بالجزائر العاصمة عمليتين تضامنيتين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتم إطلاق العملية، من خلال علامتها التجارية “تست” (Test) بالشراكة مع جمعية سيدرا. وياتي ذلك، في إطار برنامج بنك الطعام الجزائري.

وتؤكد “حياة الجزائر” من جديد التزامها المتواصل بالقيم الإجتماعية التي تميز الشركة.

واستثمرت “حياة الجزائر” بشكل كبير في العديد من مبادرات التضامن لصالح الأسر والفئات الهشة. وتبرعت بـ 150 صندوقًا مكونًا من مواد غذائية بالإضافة إلى منتجات التنظيف من علامتها التجارية تست.

كما أطلقت “قافلة الفرحة” التي تضمنت التبرع بمنتجات التنظيف “تست” لـ 150 مطعماً للرحمة. والتي تفتح أبوابها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وستساعد هذه المبادرة في الحفاظ على نظافة مطاعم الرحمة، مما يضمن الظروف الصحية المثلى للمواطنين الذين يفطرون في هذه الأماكن.

وبحضور ممثلين ومتطوعين من شركة “حياة الجزائر” وكذا أعضاء من جمعية سيدرا وبحضور وسائل الإعلام، ستمس عملية التبرع بصناديق المواد الغذائية و”قافلة الفرحة” 7 ولايات وهي الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، وهران والشلف.

وصرحت مديرة الاتصال في “حياة الجزائر”، حبيبة دحان، بالقول: “نعتبر شهر رمضان فرصة استثنائية لتعزيز مشاركتنا في المجتمع الجزائري وإبراز المبادئ النابعة من قلوبنا. باعتبارها شركة مواطنة ملتزمة. تستثمر حياة بالكامل في تعزيز المبادرات التضامنية والتعاون المتبادل. نحن فخورون بتأكيد مسؤوليتنا الاجتماعية وتمسكنا الثابت بقيم المصلحة العامة التي تقود نشاطاتنا اليومية”.