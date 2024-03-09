حياة الجزائر تُشجع المرأة المبدعة

نظمت اليوم، “حياة الجزائر”، الرائدة عالميا في مجال السلع الاستهلاكية، سلسلة من الأنشطة على مستوى البريد المركزي بالعاصمة لتكريم النساء الجزائريات، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وتعمل “حياة الجزائر”، من خلال علامتها التجارية Molped، على إبراز رسالة الالتزام باستقلالية ورفاهية المرأة.

وأقامت “حياة الجزائر” جناحا لإحياء استقلالية المرأة ، صحتها ورفاهيتها. ودُعيت النساء للمشاركة في سباق تطوعي نظمته بلدية الجزائر الوسطى.

كما شاركن أيضا في مساحة احتضنت عدة نشاطات، منها ورشة رسم بقيادة الفنانة راضية على لوحة قماشية بقياس 2 × 3 أمتار.

وباعتبار النجاح حق لأولئك الذين يؤمنون بقدراتهم، قامت “حياة الجزائر” بإشراك الفنانة الرسامة راضية بوزيدي. ونساء مؤثرات أخريات بتطلعات مختلفة، في إنشاء تغليف Molped الجديد.

ومن خلال هذا المنتوج المحدود تحت شعار “احلمي وتألقي”، تهدف “حياة الجزائر” إلى دعم المبادرات التي تسلط الضوء على تنوع المواهب الفنية الشابة في الجزائر.

إلى جانب التعبئة والتغليف، يرمز Molped إلى الثقة والطموح وروح التطور. وتجسد العلامة التجارية أيضًا المبادئ الأساسية للابتكار والاستقلالية. لتكون بمثابة داعم حقيقي للمرأة الجزائرية في حياتها اليومية.

وتعمل العلامة التجارية، من خلال تعزيز الشعور بالاستقلالية، على تعزيز قدرتهن على المشاركة الكاملة في حياتهم المهنية والاجتماعية والشخصية. بالنسبة لحياة الجزائر، لا تستحق المرأة منتجات عالية الجودة فحسب، بل تستحق أيضًا حلولاً تعزز ثقتها وحرية حركتها.

وتأسست شركة حياة عام 1987 وتعمل في قطاع المنتوجات واسعة الإستهلاك. وتوظف أكثر من 10000 عامل في تركيا وفي المنظمات الدولية من خلال توحيد 16 علامة تجارية مع المستهلكين مثل Molfix و Bebem Natural و Good Care في فئة رعاية الأطفال ؛ مولبد في الفئة الموجهة للمرأة ؛ Joly, Evony, Goodcare ، في فئة الرعاية الصحية الشخصية ؛ Bingo ، Gleen ، Test وHas ، في فئة النظافة المنزلية ؛ Papia ، Familia ، Teno ، Focus ، Nelex في فئة منتجات الورق ؛ Sholk في فئة رعاية الحيوانات الأليفة. وبالإضافة إلى تركيا.

تمتلك حياة 26 مصنع للإنتاج في 8 دول، من بينها مصر، الجزائر، نيجيريا، باكستان وفيتنام. وتعمل الشركة مع مؤسسات للمبيعات والتوزيع في المغرب، بلغاريا، كينيا، تايلاند وماليزيا.

وتواصل حياة أيضًا تعزيز مكانتها الإقليمية وتقديم علاماتها التجارية لملايين الأسر حول العالم من خلال التصدير إلى أكثر من 100 دولة في 5 قارات.

وحياة هي أكبر شركة المنتوجات الورقية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وتحتل المرتبة الرابعة في رابطة “أكبر مصنعي حفاضات الأطفال في العالم”.

نبذة عن “حياة الجزائر”:

تم إطلاق استثمارات مجموعة حياة في الجزائر في عام 2005. في مجمع بوينان الإنتاجي. وتم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية مولبيد.

وحفاضات الأطفال تحمل العلامات التجارية مولفيكس وبيبام ناتورال ومؤخرا حفاظات Goodcare بالإضافة إلى منتجات التنظيف المنزلية Test وBingo.

ويعتبر السوق الجزائري من أكثر الأسواق الواعدة لمجموعة حياة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شجع نجاح “حياة الجزائر” المجموعة على الاستثمار في بلدان أخرى مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية.

ويتم بذل كل الجهود في مجال البحث والتطوير والتسويق حتى تلبي “قصة النجاح” هذه الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين الجزائريين.

واكتسبت جميع العلامات التجارية المسوقة في الجزائر حصة سوقية كبيرة وتحظى بتقدير كبير من قبل المستهلكين.