الرقم السري :

136140

حياة جميلة تعدك بها ابنة الأوراس الأشم

إبنة الأوراس هي حقا متميزة، كيف لا وأخلاقها فاضلة، من نبرة صوتها تأخذ جرعة من الأمل والإيجابية. التي تجعلك تتمنى لو ترافق الدرب دون نهاية، هي من إحدى مناطق الشرق الجزائري. وواحدة من خيرة بناته، الاتصال بنا لتنال فرصتها من خلال منبر صفحة “ادم وحواء”. فرصة للفرج والفرح بإذن المولى، تفوز بها إن شاء الله بنصيبها، حتى تستقر حياتها بالقدر الذي تريده وترضاه.

إعلاننا هذا لعزباء في الأربعين من عمرها، موظفة مستقرة في قطاع جد حساس أثبتت فيه قدرتها على المسؤولية. وأبانت عن حنكتها في سنوات مسيرتها المهنية، جميلة جدا، متدينة تخاف الله، طيبة وخلوقة. تعي ما لها وما عليها، تقدر الرجل، وتعي بأن كيانها. أبدا لن يكتمل من دون رفيق صالح يحميها ويشد من همتها حتى تكون في أحسن صورة.

تريد صاحبة إعلاننا المميز أن تظفر بزوج صالح، لا تشترط منه سوى الجدية والمسؤولية. تفضله من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 52 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. موظف مستقر ولديه سكن خاص حتى تمضي معه في رحاب الطاعات والعبادات.

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الرقم السري :

136017

زوجة ذات همة تخاف الله لإبن سطيف العالي

وليد إبن سطيف، شاب في الـ 35 من عمره، هو أول محطة لنا في هذا الركن. شاب مفهم بالحيوية والنشاط، كما يعمل كسائق حافة للمسافرين، محترم، مسؤول وجاد.

يريد أن يجمعه الله تعالى بفتاة جادة صادقة في مسعاها تربو الإستقرار والأمان. وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين25و30سنة، يريدها عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136018

إبن الأوراس سيجعلك تاجا على الرأس

حمزة إبن باتنة هو الآخر لم يجد بدا إلا الإتصال بمركز الأثير. كما هو على يقين أن النصيب سيحالفه ويمده بمن هي أجدر لقلبه وحياته كلها. حمزة موظف مستقر بالعاصمة، عانق من ربيع عمره الزهرة 33، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة بالعاصمة.

يريد حمزة أن يجمعه القدر بفتاة عاصمية تقبل العيش معه في مسقط رأسه، أو واحدة من بنات الشرق. سنها لا يتعدى28سنة، وحبذا لو تكون موظفة. يعد حمزة لأن يكون نعم الزوج والسند. فهو مؤمن كل الإيمان برسالة الزواج وعظمته.

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