حياة سعيدة هي عنوان أجمل قصة ستعيشها مع ابنة قسنطينة
إلى مدينة الجسور المعلقة الآن، نعرفكم على شابة شابة يافعة أخذت من الحجياة دروها، وجعلت منها امرأة حكيمة تميزبين الصالح والطالح، عازبة لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 44 سنة، بنت أصول وسليلة أسرة محترمة، بالرغم منه أنها ماكثة في البيت إلا أنها مثقفة محنكة وذات همة عالية.
تتمنى العثور عن رفيق دربها، رجلا مسؤولا يكون زوجا لها، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وهي تريد أن تمضي قدما مع زوج صالح يحترمها ويكون مسؤولا عليها، يصونها ويحفظها.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135709
طالع أيضا
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp