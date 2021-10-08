حياة سعيدة هي عنوان أجمل قصة ستعيشها مع ابنة قسنطينة

إلى مدينة الجسور المعلقة الآن، نعرفكم على شابة شابة يافعة أخذت من الحجياة دروها، وجعلت منها امرأة حكيمة تميزبين الصالح والطالح، عازبة لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 44 سنة، بنت أصول وسليلة أسرة محترمة، بالرغم منه أنها ماكثة في البيت إلا أنها مثقفة محنكة وذات همة عالية.

تتمنى العثور عن رفيق دربها، رجلا مسؤولا يكون زوجا لها، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وهي تريد أن تمضي قدما مع زوج صالح يحترمها ويكون مسؤولا عليها، يصونها ويحفظها.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135709

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