حياة مقراني تتحصل على المركز الأول بجائزة الشارقة في المالية العامة

تحصلت مديرة الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للضرائب، حياة مقراني، على المركز الأول بجائزة الشارقة في المالية العامة. وهذا في دورتها الثانية -2023، بالإمارات العربية المتحدة.

كما جاء فوز حياة مقراني عن فئة “مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز”. وكرّم “الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي” ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة. وذلك في مسرح قصر الثقافة بالشارقة.

ويشار إلى أنّ الجائزة ضمت 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، وشهدت النسخة الثانية إقبالاً عربيًّا لافتاً، بمشاركة 14 دولة عربية. على غرار الإمارات، وجمهورية مصر العربية، الأردن، المغرب، فلسطين، تونس، السودان، السعودية، سلطنة عمان. بالإضافة إلى البحرين، قطر، الجزائر، سوريا، والعراق.

في حين، تأسست جائزة الشارقة في المالية العامة في عام 2016؛ لتعزز ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز. وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة. بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية. من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية. كما شهدت النسخة الثانية إقبالاً لافتاً من الدول العربية.

كما تركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية. لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها. وتحقيق أفضل مردود واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة. بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية. مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة. وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.