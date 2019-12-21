إنقلبت حياة فتاة بريطانية في مقتبل العمر رأسًا على عقب، فبعد الشهرة وصداقة مع لاعب بنادي ليفربول، أصبحت متورطة بالإرهاب.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، فإنّ محكمة ليفربول قضت بسجن أماني نور، البالغة من العمر 21 عاما، والصديقة السابقة للاعب ليفربول، شيي أوجو، لمدة، 18 شهرًا، بعد إدانتها بتمويل الإرهاب.

وتقول المحكمة إنّ الفتاة منحت مبلغ 34 جنيهًا إسترلينيًا، لمنظمة تُطلق على نفسها “أيادي الرحمة”.

وأضافت أنّ نور، تبرعت بالمبلغ عبر حساب المنظمة المالي على موقع “PayPal”، رغم معرفتها أنّ الأموال قد تُستخدم لأغراض إرهابية.

لكن الفتاة أنكرت التهمة الموجهة إليها، وقالت إنّها كانت تعتقد أنّ الأموال ستُستخدم لشراء الطعام للنساء والأطفال في سوريا التي مزقتها الحرب.

وكانت أماني نور، وهي من شاركت في مسابقة ملكة جمال مراهقات بريطانيا، ووصلت فيها للنصف النهائي، تُخطط من أجل الإلتحاق بزوجها الذي كان يقاتل في سوريا.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”، فقد كانت نور معتادة على مواعدة أوجو، لاعب ليفربول، الذي أعير لاحقًا بشكل مؤقت لنادي رينجرز الأسكتلندي.

وتقول المحكمة إنّ الفتاة البريطانية وسيدة أخرى تواصلتا عبر تطبيق “تيليغرام” مع مجموعات إرهابية، بمن فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وخلال التواصل عبر التطبيق تعرفت على شخص قالت إنّه “مقاتل مستقل” في سوريا، مؤكدة أنّها تزوجته عبر الشبكة.

وعثرت السلطات على رسالة في بريدها الإلكترونية يعتقد أنّها كتبتها، وتقول فيها إنّ حُلم حينها الإقتران برجل مقاتل وأن تصبح هي أيضًا مقاتلة.

ووجدت الشرطة التي فتشت منزلها في جولية 2018 أنّ لديها تذكرة تم حجزها للسفر إلى تركيا، مما أعتبر مؤشرًا على رغبتها في السفر لسوريا.