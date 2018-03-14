حياة.. هكذا إحتالو على زوجي وسلبوه مسكنه

تطرق برنامج ماوراء الجدران، إلى قضية تتعلق بإنتحار شاب في عقده الثالث ،بعد أن سلبه شخص اخر منزله العائلي.

كما صرحت زوجة المنتحر بالبرنامج، أن زوجها تحصل على مبلغ مالي ، أراد أن يشتري مسكن يأوي به عائلته في تيارت.

و قالت، أن زوجها إتجه إلى أحد سماسرة العقار ليرشده على مسكن بقدر مبلغه المالي، حيثإكتتب مع على وثيقة إعتراف بالدين .

و أضافت أن زوجها، قام بكتابة عقدإعتراف بالدين مع السمسار عند موثق، مقابل حصوله على المسكن، لأن البيت ليس له وثائق.

مضيفة ،أن السمسار صرح لزوجها أن المنزل تعرض لحريق، حيث إحترقت كل الأوراق التي تثبت أن المنزل يحتوي على عقد ملكية.

وبعد فترة من الزمن بعدأن سكنت العائلة البيت، قام زوج “حياة” بتحقيقات أثبتت أن المسكن له صاحبه وقد تعرض لنصب وإحتيال.