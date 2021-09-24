حياة هنية توفرها لك أستاذة من ولاية البليدة

إلى وسط البلاد. ومن مدينة الورود قطفنا لكم زهرة عبقها يزرع في النفوس البهجة والسرور، شابة اختارت من مهنة التعليم رسالة تنير بها دروب طالبيه، فهي استاذة في الطور المتوسط، من ولاية البليدة، تبلغ من العمر 35 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، فوق رجاحة العقل وهدوء الطباع، زادها الله قبولا في الشكل.

ترغب في الاقتران، وبناء عش الحلال، إلى جانب تبحث زوج يغمر قلبها ودا وأمان، يكون من الوسط، سنه لا يتجاوز 50 سنة، يكون عاملا مستقرا، وتقبله أعزب او أرمل أو مطلق. حبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135632

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