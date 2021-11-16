متميز وأصيل.. يعدك بحياة رائعة بكل التفاصيل

الكثير يعتقد أن الأحلام لها تاريخ صلاحية، مرتبط بمرحلة عمرية محددة. فالكثير من الناس ينتهي شغفه بالحياة لمجرد أن يجد نفسه على عتبة الخمسينات. لكن المؤمن بان الله هو الذي يسوق الأرزاق، يبقى على قيد الأحلام. ويبقى مثشبتا بالآمال مع كل إشراقة شمس. ومع كل صباح يلقى فينا نروه أنفاسا عميقة تشرح صدورنا لأوقات جميلة بحول الله. لهذا ركننا ويبقى الأمل بمثابة يد نمدها لكم، ليعثر كلٌ بعون الله عل ضالته التي تعيد له سعادة الحياة.. فكل التوفيق نتمناه للجميع.

الرقم السري :

135946

شرطه بسيط امرأة صالحة تقر عينه بها

اتصاله كان طريفا للغاية، كلماته توحي بأن قلبه مجروح لكنه يكابر ليقهر حرزنه ويكون أثر إيجابية. عاش خيبة في الحياة أوجت قلبه، لكن إيمانه كان أقوى، بكل ثقة وعزم يريد الآن أن يؤسس لعلاقة متينة. هو رجل محترم للغاية، من ولاية عنابة، يبلغ من العمر 55 سنة، مطلق كما سبق الذكر وأب لولدين. متقاعد من مؤسسة عمومية، لديه سكن خاص يحيا بين جدرانه وحيدا.

يتمنى أن يعيد بعث الأمل في حياته من جديد مع إنسانة تكون من إحدى ولايات الشرق. سنها لا يتعدى 55 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت يغمرها بالسكينة والدنوّ.

الرقم السري :

135947

من ترسم الإبتسامة على وجهه من جديد

في ثاني عرض تحت ركن ويبقى الأمل، نعرفكم على رجل من ولاية مستغانم، أرمل أب لبنتين. يحيا لأجلهما بعد أن انتقلت رفيقة دربه إلى الرفيق الأعلى، مضى من عمره 58 سنة، يعمل كأستاذ، لديه سكن خاص. إنسان طيب وحنون، بحث عن زوجة صالحة تعينه وتخفف عليه حمل المسؤولية وتسنده.

يريد صاحب الإعلان أن تكون شريكة عمره من إحدى ولايات الغرب، سنها لا يتعدى 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط تكون مستعدة للارتباط في القريب العاجل.

الرقم السري :

135948

إطار في سلك التعليم يبحث عن ثانية

من تلمسان، ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، لرجل يطلّ من الشرفة ال 58لعمره، متزوج ويرغب في التعدد. يشغل منصب إطار في سلك التعليم، لديه سكن خاص للزوجة الثانية التي يضمن لها السعادة.

يريد صاحب إعلاننا هذا أن تكون من ستخوض معه هذه التجربة من إحدى ولايا ت الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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