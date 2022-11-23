“حياتكم ستكون مستحيلة”.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة لطرد الحراڤة

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من السلطات الفرنسية أن يطبقوا بشكل أكثر صرامة أوامر الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية. من خلال التسجيل “المنتظم” للأجانب الخاضعين للأمر في ملف الأشخاص المطلوبين.

وبالفعل، طلب وزير الداخلية الفرنسي، تطبيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية على “جميع” الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي. وليس فقط “لأجانب الجانحين، الذين يستهدفون أولويات هجرته. في مشروع قانون.

وطالب جيرالد دارمانين تطبيق الطريقة المستخدمة لرصد الأجانب الخاضعين للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.

ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي ، فإن هذا التسجيل المنهجي سيجعل من الممكن تقييم معدل تنفيذ الالتزام بشكل أفضل. والتي تقدر اليوم بأقل من 10 ٪ من إجمالي سنوي يبلغ 120.000 إجراء.

وقال دارمانين في تعليماته إن عدد هذه الإجراءات التي تم تنفيذها ارتفع بنسبة 22٪ في عام 2022. كما يطلب من الأجانب الذين يخضعون للأمر. أن يتم تعيينهم بشكل منهجي” للإقامة، في عنوان موثوق ودائم، عندما لا يمكن وضعهم في مركز احتجاز إداري.

كما ذكر وزير الداخلية الفرنسي برغبته في جعل حياة الحراڤة مستحيلة من خلال تعليق حقوقهم الاجتماعية.