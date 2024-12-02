حياتي الزوجية.. هل هي حلم أم حقيقة مرّة ؟!

تحية للجميع وبعد، صدقيني سيدتي إن قلت لك أن الألم ينخر قلبي والدموع تنهمر من مقلتيّ وأنا أكتب هذه الرسالة، أكتب إليكم ودموعي منهمرة، ألم لم يفارقني منذ عقد من الزمن.

أنا سيدة أبلغ من العمر 38 سنة متزوجة أم لطفل، قصة زواجي غريبة نوعا ما، فحينها تعرفت على أحد عبر المواقع الالكترونية العلمية، جذبني أسلوبه وكنت أتفاعل مع محتواه إلى أن صرنا نتبادل، تطورت العلاقة من المواقع إلى الواقع، لست أدري إن كان ذكاء منه، أو حيلة فقد كان يقطع الاتصال لأيام وأحيانا لشهور، وأنا في كل مرة أتعلق به وكأنه ثمة أمل كنت متمسكة به، لكن سرعان ما كنت أتجاوز الأمر فالرجل لم يبدي لي أي مشاعر، إلى غاب لمدة سنة كاملة، هنا نسيت القصة تماما، ليعود ويظهر مرة أخرى، ليكون ذلك الاتصال منعرجا لمرحلة أخرى في حياتي لم أعرف فيها راحة البال..

أجل سيدتي فلما عاد واختار الاتصال بي ثانية بدأ قلبي يتحرك، جاء اليوم وطلب رؤيتي، وفعلا قد حصل.. لكن ما إن رايته انطفئ شيء بداخلي، شكله لم يعجبني كثيرا، ولا طريقته المقارنة مع المواقع، لكنني بالرغم من ذلك لم أقطع به الاتصال، عرض الزواج ولا أدري كيف قبلت، ومن يومها وأنا تائهة صدقوني، فكل سوم كنت اطرح على نفسي ذات الأسئلة: “هل فعلا أنا أحبه؟” “هل هذا هو الرجل الذي سأسعد بجانبه؟” لكن يبدو أنه هو نصيبي في الحياة، فبالرغم من ذلك التردد وافقت أن يتقدم لأهلي، الذي أبدوا إعجابهم بأخلاقه، وشخصيته، ومن هنا بدأت معاناتي، فبعد الخطبة وعقد القران أحسست بندم شديد لكن كتمته على أهلي، فقد خفت أن يلوموني ويقولون أنت من تعرفت عليه، لم أكن أريد أن أفسد فرحتهم ولا فرحته هو هذه الزيجة، فبالرغم من تصرفاتي إلا أنه كان في غاية اللطف، ويعاملني كالأميرات، ويمكن القول أن حبه لي هو الذي كان يجعلني أعطف عليه وأستمر رغم تأرجح أفكاري، تزوجت وفوضت أمري لله واعتقد أني قد أحبه بعد الزواج، لكن مشاعري لم تتغير حتى بعد إنجابي ابني الأول، وإلى حد اليوم لا أشعر بالارتياح، بالرغم من أني زوجي لم يتغير عليّ وبقي طيلة هذا السنوات يحبني، وأعترف وأقول أنه يستحق أفضل مني، فهو أفضل مني عطاء، لم امنح له الحب، وكل ما أقوم به واجباتي كزوجة فقط، فأنا وبصريح العبارة لم أقتنع بشكله بل بأخلاقه وحسب.

سيدتي فكرت كثيرا، وبحثت عن سبل الراحة أكثر، لكن دوما طريق التفكير يقودني إلى الطلاق، فلربما يعثر على من تمنحه الحب والاهتمام الجميل، فهل انفصل بعد هذه السنوات وأحرم ابني من والده الحنون؟ أم أستمر في زواجي مع هذا الإحساس، أريد النصيحة أفيدوني من فضلكم.

أختكم “م” من الغرب

الرد:

تحية أجمل وأطيب لك ولكل قراء موقع النهار، سيدتي قرأت رسالتك أكثر من مرة، ولم أجد أي تفسير لمشاعر الغضب على نفسك، ولا أي مبررا حتى لتصرفاتك ، ففي كلمة ظلم لنفسك وجلد لها، لا وبل حتى لزوج وابنك، فمنذ متى كانت سعادة القلوب والبيوت تُبنى على الشكل..؟

عزيزتي أظن أنه ولى وقت الندم، ولابد من مجاهدة الأفكار اللعينة من أجل إعطاء الحب ولم الشمل، فأنت زوجة رجل طيب، وأم ومسؤولة عن أسرة، ثم سأسألك: عندما تفكرين بالانفصال من زوج لم تر منه إلا طيبة ومحبة وحسن معاملة ألن تشعرين حينها بالندم؟ وأعلم جيدا أنك ستفهمين كلامي هذا، فأنت أصلا متردد في اتخاذ القرار لأنك تعلمين أن طيبة قلب زوجك لن يعيدها الزمان، حبيبتي سأعود بك إلى فترة الخطوبة، ويمكن القول أن خوفك آنذاك كان سببه مستقبلا مجهولا، لكن بعد كل هذه السنوات تأكدت أن زوجك يحبك ويحسن معاملتك فما الذي ينغص عليك حياتك الآن؟ وما الجدوى من تمسكك بالماضي مادام الحاضر جميل.

سيدتي اعرفي قدر زوجك جيدا قبل أن تهدمي حياتك، فمن حق ابنك عليك أن تبذلي جهدك لإنقاذ هذا الزواج، وتوفير بيئة يلفها الحب لينشأ نشأة سوية، خاصة أنه لا يوجد أي مشكلة فعلية تجعلك تفكرين بالطلاق، فما أكارك إلا أوهام يدسها الشيطان لعنه الله عليه في ذهنك ويضخمها لفرق بينك وبين زوج، عزيزتي ابدئي من جديد، وأحبي هذا الرجل الطيب قبل أن يتعب من العطاء دون مقابل، أنت اليوم أختاه لست بحاجة لتصحيح الماضي، بل ملزمة بجعل حاضرك أكثر سعادة بالتقدير والمتنان لكل ما يفعله زوجك لأجلك، تفطني قبل فوات الأوان، ولا تكوني ناكرة للنعمة التي بين يديك، فكري مليا فيما تفضلنا بقوله، وأتمنى من المولى يجمع بينكما دوما بالمودة والرحمة.