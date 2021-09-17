حياتي الى جانبك في ظل الحلال أكثر ما أتمناه
بقلم النهار أونلاين
ابلغ من العمر33سنة، و انا قبائلية الأصل. اشتغل في سلك التعليم، و انا و الحمد لله على قدر من الجمال و العفة، ما جعلني أترفّع عما بإمكانه ان يسفه من قيمتي، طويلة القامة و بيضاء البشرة.
أريد أن أحقق حلمي في الارتباط مع شاب خلوق متفهم، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز42سنة. اقبله مطلقا بدون أولاد، و لن ارفض أرملا لم يجد من يعينه على تربية أبنائه، و أول ما اشترطه أن يكون الراغب في الارتباط بي موظفا مستقرا.
الرقم السري : 135591
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