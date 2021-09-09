حياتي صارت لا تطاق.. زوجي يراقبني في كل شاردة وواردة

تحية طيبة سيدتي، أنا سيدة متزوجة من 7 سنوات، رزقني الله بثلاث أطفال، منذ بداية زواجي وأنا أعاني من طباع زوجي الحادة، هو شخص حنون، ويقوم بواجباته على أكمل وجده، لكنه يحاسبني على كل تصرفاتي، على كل كلمة

لماذا قلتها.. وماذا أقصد منها.. يتحسس من أبسط التفاصيل، لا يعجبه العجب، إن رديت عليه يغضب، وإن عاملته ببرودة أثناء تعصبه يهجرني لأيام، ولا يكلمني تماما، ويصبح الأولاد وسطاء بيننا، وهذا الوضع يقلقني، فانا لا أريد أن يدفع أولادي ثمن طباعه السيئة، حقا صرت لا أعرف كيف أتعامل معه، فبماذا تنصحينني سيدتي قبل أن تتعقد الأمور وتصبح خارج سيطرتي؟