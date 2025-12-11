حيتالة أفضل لاعب للشهر في أولمبيك أقبو

حظي لاعب أولمبيك أقبو، مهدي حيتالة، باعتراف أنصار الفريق، نظير تألقه في منافستي البطولة، والكأس خلال شهر نوفمبر.

وكشفت إدارة أولمبيك أقبو، من خلال الصفحة الرسمية للفريق، عن فوز اللاعب حيتالة، بلقب أفضل لاعب في الفريق، لشهر نوفمبر.

وجاء فوز حيتالة، بهذا اللقب، بعد نيله أعلى نسبة من تصويت أنصار الفريق، 468 صوت، فيما حلّ ثانيا زميله شلفاوي ياسر بـ232 صوت، يليه زموم وليد، ثالثا بـ196 صوت.

وهنأت إدارة أولمبيك أقبو، لاعبها مهدي حيتالة، على نيله اعتراف الأنصار، وعلى مردوده طيلة شهر نوفمبر.