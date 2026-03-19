حيداوي: أكثر من 95 بيتا للشباب استضافت مبادرات تضامنية خلال رمضان

وأوضح حيداوي خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية عين تموشنت، أن عددا كبيرا من المبادرات الشبابية تقدمت للإستفادة من بيوت الشباب. حيث أن أكثر من 95 من هذه المرافق على المستوى الوطني استضافت مبادرات تضامنية تطوعية خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الوزير خلال زيارته لمطعم للإفطار تشرف عليه جمعية تطوير الشباب الجزائري بعين تموشنت. إنه “في الجزائر الجديدة نفتخر بهذا الحس التطوعي المتنامي لدى شباب الجزائر والذي يجعله أيضا يتواجد ليس فقط في بيوت الشباب في إطار المبادرات التطوعية. ولكن ضمن مختلف المبادرات التي تقيمها الجمعيات وفواعل المجتمع المدني”.

وكشف حيداوي خلال حضوره لحملة تحسيسية حول مكافحة المخدرات وإشرافه على حفل تكريمي لعدد من الفرق المتألقة خلال منافسات رياضية رمضانية. أن وزارة الشباب، من خلال تنظيمها لحملة “رمضاني صحتي”. عملت على إقامة حملات توعوية كبيرة و متعددة في مختلف ولايات الوطن. من خلال تنظيم مختلف المؤسسات الشبانية لدورات رياضية ولحملات تحسيسية. بمشاركة إطارات وزارة الصحة ومختلف القطاعات ذات الصلة.

كما أشار إلى أن مثل هذه الحملات هي “فرصة سانحة لنؤكد أن قطاع الشباب يلعب دورا محوريا في مكافحة الآفات بمختلف أنواعها والمخدرات بالخصوص. وعملنا من خلال برنامج متعدد النشاطات على جعل مكافحة المخدرات ضمن الأنشطة المستدامة”.

