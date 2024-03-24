حيداوي: إطلاق منتديات ولائية للشباب

أعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، عن إطلاق هيئته لمنتديات ولائية للشباب من شأنها جمع الكفاءات والقدرات لمواكبة الديناميكية الكبيرة التي تعرفها الجزائر الجديدة.

وقال حيداوي في تصريح للصحافة على هامش وقوفه على عدد من النماذج الشبانية الناجحة بولاية الجلفة في عدد من التخصصات لاسيما في ما يتعلق باستحداث مؤسسات ناشئة. أن المجلس الأعلى للشباب سيطلق منتديات محلية تهتم بمحورين هامين تعزيزا لمسار الجزائر الجديدة.

وأوضح حيداوي، أن المحور الأول الذي ستركز عليه هذه المنتديات الشبانية، يتعلق بالقناعات الوطنية التي تسمح للشباب. بالمشاركة في الديناميكية التي تعرفها البلاد على كافة الأصعدة والمجالات. أما المحور الثاني الذي سيكون موضوع المنتديات. فإنه يخص الفعاليات والمهارات التي يجب أن نلتفت لها كجزائريين حتى نعززها. ونستطيع من خلالها تحقيق القناعات الوطنية وكذا المساهمة أكثر في ترسيخ مفهوم الجزائر الجديدة وبناء الوطن كما نحلم به جميعا.

وأكد حيداوي، أن إطلاق أول منتدى ولائي اختيرت له اليوم ولاية الجلفة التي ستحتضن أول نواة لمنتدى شباب الجلفة. الذي يجمع 1000 شابة وشاب لهم قدرات عالية وكفاءات متميزة و أيضا نفس القناعات الوطنية.

وشارك رئيس المجلس الأعلى للشباب بمعية عدد من أعضاء هيئته والسلطات المحلية للولاية، في حملة تشجير كبرى أقامتها محافظة الغابات. شارك فيها أيضا ممثلون عن المجتمع المدني و كذا أفراد من الجيش الوطني الشعبي، وذلك بمحاذاة مؤسسة البيئة المفتوحة ببلدية المجبارة.