حيداوي: تكاتف الجهود لمرافقة الشباب وتحفيزه على المشاركة في المواعيد الوطنية

أشرف مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، صبيحة اليوم السبت، بدار الشباب الشهيد “زيتوني موسى”، على فعاليات يوم تحسيسي حول أهمية تسجيل الشباب في القوائم الانتخابية.

ويأتي هذا النشاط في إطار الطبعة الثالثة من مبادرة “هيا شباب” التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب. والرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتزامنًا مع فترة مراجعة القوائم الانتخابية. الممتدة من 12 إلى 26 أفريل 2026، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وشهد هذا اللقاء حضور كل من هاجر عيساوي ومحمد فضيل، نائبي رئيس المجلس الأعلى للشباب. إلى جانب أعضاء المجلس عن ولاية تيبازة، وإطارات من وزارة الشباب، ومدير الشباب والرياضة، فضلًا عن ممثلي السلطات المحلية. ومجموعة من الفواعل الشبابية الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية، في صورة تعكس الاهتمام المتزايد. بإشراك الشباب في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

واستُهل البرنامج بكلمة ترحيبية ألقاها المفتش العام للولاية ممثلًا والي الولاية. أكد من خلالها أهمية هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الشباب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للشباب. في مرافقة هذه الفئة وتحفيزها على الانخراط الإيجابي في الشأن العام.

كما قدّم رئيس جمعية لقاء شباب الجزائر، عبد المالك بلعور، مداخلة أبرز من خلالها أهمية الحركة الجمعوية. في مرافقة الجهود المؤسساتية لنشر الوعي الانتخابي في أوساط الشباب.

وفي كلمته التوجيهية، شدّد الوزير على أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية تبدأ بخطوة أساسية. تتمثل في التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، معتبرًا أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري. بل تعبير عن الوعي والمسؤولية والانتماء. كما أشار إلى أن الشباب يمثل قوة حقيقية للتغيير والبناء. وأن تمكينه من أداء دوره يمر عبر تعزيز ثقافته السياسية والمدنية. داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل مرافقة الشباب وتحفيزه على المشاركة الفعالة في مختلف المواعيد الوطنية.

كما أكد حيداوي أن الإرادة السياسية العليا للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تولي أهمية بالغة لتمكين الشباب سياسيًا، وهو ما بات واضحاً من خلال فتح آفاق أوسع أمامهم. للمشاركة في صنع القرار وتعزيز حضورهم في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الاستشارية.

وجُسّد هذا التوجه يضيف رئيس المجلس الأعلى للشباب، من خلال جملة من الإصلاحات والمبادرات. التي تهدف إلى ترقية دور الشباب وإدماجهم كشركاء فاعلين في بناء الجزائر المنتصرة.

وتلت ذلك مداخلة لأستاذ جامعي أبرز فيها الأبعاد الأكاديمية والمجتمعية لمشاركة الشباب في العملية الانتخابية. مؤكدًا أن هذه المشاركة تُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

واختُتمت فعاليات هذا اليوم التحسيسي بإعطاء مصطفى حيداوي إشارة انطلاق قافلة تحسيسية. ستجوب مختلف بلديات وأحياء الولاية، حيث ستعمل على التواصل المباشر مع الشباب. وتوعيتهم بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية، من خلال تنظيم أنشطة ميدانية ولقاءات جوارية. تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور