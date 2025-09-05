حيداوي: رئيس الجمهورية يركز على الشباب باعتباره الطاقة الأثمن

أكد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يركز على الشباب باعتباره الطاقة الأثمن.

وأورد الوزير، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”، أن رئيس الجمهورية ركز في خطابه على الشباب ببعده الإفريقي. الذي يجعل إفريقيا الشابة متواصلة من خلال شبابها.

مضيفا أن الشباب الإفريقي هو الرافعة الحقيقية التي تجعل إفريقيا تلتحق بالديناميكية الاقتصادية وركب القارات المتطورة.

كما أكد الوزير، أن الجزائر منفتحة كل الانفتاح على إفريقيا وتدعو الى أن تكون افريقيا قوية ومزدهرة.