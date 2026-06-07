حيداوي: مؤسسات الشباب مفتوحة لاستقبال وإقامة مترشحي البكالوريا

كشف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أنه تم تسخير المؤسسات الشبانية لفائدة المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. مع توسيع الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن المساهمة في إجراء الامتحانات في ظروف ملائمة.

وأوضح الوزير، في تصريح لـ”وأج” على هامش اختتام أشغال الندوة الوطنية لمديري الشباب والرياضة ومديري دواوين مؤسسات الشباب. أن هذه المبادرة التي أطلقت السنة الماضية أصبحت تقليدا دأبت عليه وزارة الشباب. من خلال تسخير المؤسسات الشبانية الواقعة بمحيط مراكز إجراء الإمتحانات لفائدة التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة.

وأضاف حيداوي، أن التحضيرات الخاصة بهذه العملية انطلقت مبكرا تحت إشراف مديري الشباب والرياضة عبر مختلف الولايات. وشملت تهيئة وتجهيز المؤسسات المعنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمترشحين. مضيفا أن الوزارة وسعت هذه السنة طبيعة الخدمات، حيث لن تقتصر على فتح المراقد وقاعات المطالعة بل ستشمل أيضا توفير مشروبات ومأكولات لفائدة التلاميذ. إلى جانب “تمكين المترشحين القادمين من مناطق بعيدة من المبيت مجانا داخل بيوت الشباب”.

كما أكد أن القطاع سيجنّد بهذه المناسبة إطارات خلايا الإصغاء والأخصائيين النفسانيين العاملين بمؤسسات الشباب لتقديم الدعم النفسي والمرافقة والتشجيع للمترشحين.

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