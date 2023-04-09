حيداوي يؤكد على أهمية تعزيز قيم المواطنة والحس المدني والتضامن وسط الشباب

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، من برج بوعريريج على أهمية تعزيز قيم المواطنة والحس المدني و التضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

وأوضح حيدواي خلال حضوره رفقة أعضاء بالمجلس الأعلى للشباب و فاعلين في الحركة الجمعوية على المستوى المحلي مأدبة الإفطار الجماعي الذي بادرت بها جمعية ”النور” للسلامة المرورية لفائدة عابري السبيل بمحطة الخدمات بعين زادة بأن المجلس الأعلى للشباب يسعى إلى تكريس هذه القيم، خاصة خلال الشهر الفضيل.

كما أبرز رئيس المجلس الأعلى للشباب بالمناسبة بأن مطاعم ”الرحمة” التي تفتح طيلة شهر رمضان ”تعبر عن قيم التضامن العالية بتأطير من طرف الشباب الجزائري ”.

و خلال زيارته لعدد من مطاعم ”الرحمة” الرمضانية بكل من عاصمة الولاية وبلديتي مجانة و اليشير، قال السيد حيداوي: ” نحن نفتخر أن يحمل الشباب الجزائري معاني التكافل الاجتماعي التي يعززها من رمضان لآخر و يحرص على أن يوفر للمواطنين سواء عابري السبيل أو المحتاجين أو الذين هم بعيدين عن أوطانهم أجواء عائلية طيلة الشهر الفضيل .”