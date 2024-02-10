حيداوي: يجب ان يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم، أن أحسن استثمار تقوم به هيئته يتمثل في العمل على أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي.

ولدى إفتتاح الندوة الولائية الخاصة بانتخاب ممثلي شباب ولاية بومرداس في المجلس أوضح حيداوي أن هذا الأخير يعمل لكي يكون للشباب دور في بناء دولة قوية ومجتمع مدني قوي بممارسات جديدة، لتعزيز المفهوم الراقي للديمقراطية التشاركية، و”لبروز منظومة سياسية قوية ملتفة حول الوطن وأهدافه السامية”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للشباب قائلا: “نشر ثقافة جديدة وسط شباب قوي، واعي، له قدرة التفكير العقلاني وقوة اقتراح مخطط وبرامج قابلة للتجسيد الميداني”.

وفي ذات السياق دعا حيداوي المجلس إلى “التواصل وتوسيع التشاور والحوار، وبناء مقترحات جادة مع كل الشباب الجزائري”.

ومن اجل توطيد العلاقة والتواصل مع القاعدة الشبابية وتكثيف التنسيق بين الشباب ورفع اهتماماتهم و انشغالاتهم حول واقعهم للمعنيين بالأمر وفق منهجية وخطة واضحة المعالم والأهداف أكد حيداوي على تنظيم لقاءات عبر الوطن.